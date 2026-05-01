Meloni il sondaggio è una doccia fredda | così cambia tutto

Da thesocialpost.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un nuovo sondaggio mostra per la prima volta come il campo largo superi il centrodestra, includendo anche il movimento associato a Roberto Vannacci. Questa variazione si verifica dopo mesi di sondaggi in cui il centrodestra manteneva una posizione di vantaggio. La rilevazione indica uno spostamento nei consensi e nei rapporti tra le forze politiche, segnando un cambiamento rispetto alle tendenze precedenti.

Per la prima volta il campo largo supera il centrodestra, anche includendo nell’area della maggioranza il movimento legato a Roberto Vannacci. Il sondaggio analizzato da Nando Pagnoncelli sul Corriere della Sera fotografa un quadro politico in cui la coalizione di governo perde terreno, mentre l’area progressista avanza soprattutto grazie alla crescita del Partito democratico e di Alleanza Verdi-Sinistra. Fratelli d’Italia resta il primo partito con il 26,2%, ma arretra di 0,5 punti. Anche Forza Italia scende al 9%, con una flessione di 0,5 punti, mentre la Lega si ferma al 5,8%, perdendo a sua volta 0,5 punti. Il dato più dinamico nel centrodestra arriva da Futuro nazionale, il movimento di area vannacciana, che sale al 4,1% e guadagna 1,1 punti rispetto alla precedente rilevazione.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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