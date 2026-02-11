Stipendi statali e pensioni cosa cambia nel 2026 | arretrati aumenti e doccia fredda sulle anticipate

Nel 2026 lo Stato prevede di aggiornare gli stipendi di statali e pensionati, con aumenti e arretrati. Ma ci sono anche delle sorprese negative che potrebbero cambiare i piani di chi aspetta i nuovi importi.

Nel 2026 lo Stato rimette mano ai conti di statali e pensionati, con buste paga più pesanti e assegni rivalutati, ma con una serie di contropartitei. La nuova legge di Bilancio interviene infatti su Irpef, previdenza e Tfr, ridisegnando il perimetro di chi ci guadagna davvero e di chi invece vedrà aumentare solo di poco il netto in tasca, se non addirittura ridursi le possibilità di anticipo pensionistico. Taglio Irpef Per i dipendenti pubblici la novità più immediata è il taglio della seconda aliquota Irpef, che scende dal 35% al 33% sullo scaglione tra 28.000 e 50.000 euro, fascia in cui rientra la maggioranza degli statali. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

