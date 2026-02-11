Stipendi statali e pensioni cosa cambia nel 2026? Aumenti arretrati e doccia fredda sulle anticipate

Da ilmessaggero.it 11 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2026, statali e pensionati si preparano a ricevere aumenti e arretrati, ma anche a qualche sorpresa. Lo Stato ha annunciato che rivedrà i pagamenti, con buste paga più alte e pensioni rivalutate. Tuttavia, ci sono anche alcune condizioni e limitazioni che potrebbero cambiare le cose. La novità riguarda soprattutto le modalità di pagamento e le cifre, che potrebbero influenzare il bilancio di molti cittadini.

Nel 2026 lo Stato rimette mano ai conti di statali e pensionati, con buste paga più pesanti e assegni rivalutati, ma con una serie di contropartitei. La nuova legge di Bilancio interviene. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

stipendi statali e pensioni cosa cambia nel 2026 aumenti arretrati e doccia fredda sulle anticipate

© Ilmessaggero.it - Stipendi statali e pensioni, cosa cambia nel 2026? Aumenti, arretrati e doccia fredda sulle anticipate

Approfondimenti su Stipendi Pensioni

Stipendi statali e pensionati, come cambia la busta paga nel 2026: aumenti, arretrati e doccia fredda sulle anticipate

Nel 2026 statali e pensionati vedranno un aumento nelle loro buste paga e nelle pensioni, grazie a una rivalutazione.

Statali, aumenti stipendi gennaio: nuova Irpef subito in cedolino e arretrati per i docenti

A partire da gennaio, i docenti statali noteranno gli effetti dell'ultima legge di Bilancio sulla propria busta paga.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Stipendi Pensioni

Argomenti discussi: Stipendi pubblici in aumento, per militari e dipendenti dei ministeri incrementi maggiori; Dirigenti statali in congedo lavoravano da 12 anni per imprese private; NoiPa, cedolino e conguaglio Irpef a febbraio 2026: il calendario dei pagamenti per i dipendenti pubblici; Aumento stipendi dipendenti Enti Locali fino a 140 euro e altre novità in arrivo con il CCNL.

Stipendi statali e pensionati, come cambia la busta paga nel 2026: aumenti, arretrati e doccia fredda sulle anticipateNel 2026 lo Stato rimette mano ai conti di statali e pensionati, con buste paga più pesanti e assegni rivalutati, ma con una serie di ... msn.com

Nuova irpef da gennaio, come cambiano gli stipendi statali: aumenti, arretrati e le novità già da gennaioLa manovra introduce anche una tassazione agevolata al 5% sugli aumenti dei contratti privati e una flat tax al 15% su straordinari e turni notturni. Resta però l'incognita del drenaggio fiscale ... leggo.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.