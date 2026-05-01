Il Primo Maggio è stato celebrato con manifestazioni in diverse città italiane, tra cui Marghera, dove le organizzazioni sindacali Cgil, Cisl e Uil hanno tenuto un corteo. In un discorso pubblico, il presidente del Consiglio ha affermato che questa giornata è dedicata a chi ogni giorno lavora con impegno e sacrificio per mantenere in movimento il Paese. La manifestazione ha visto la partecipazione di lavoratori e rappresentanti sindacali.

AGI - "Il Primo Maggio è la festa di chi ogni giorno, con impegno, sacrificio e dignità, manda avanti l'Italia. Ed è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti". Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo afferma nella dichiarazione in cui ricapitola i dati sull'andamento dell'occupazione, le misure adottate anche in questi giorni dal governo e rivendica che "per noi il lavoro non si difende con la propaganda, ma con misure concrete, diritti veri e rispetto per chi ogni giorno manda avanti questa nazione". Quello di oggi "è anche il giorno in cui la politica deve misurarsi con i fatti", riprende Meloni rivendicando che "da quando siamo al governo abbiamo scelto di farlo cosi': intervenendo ogni anno con misure concrete per migliorare la condizione dei lavoratori italiani.🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Il 1 Maggio è la festa di chi manda avanti l'Italia". Cgil, Cisl e Uil in piazza a Marghera

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