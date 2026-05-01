Meloni | Con il Piano casa rigenerati 60.000 alloggi popolari

Il Consiglio dei ministri ha approvato un nuovo piano casa e un disegno di legge sugli sgomberi. La premier ha comunicato che il piano prevede la rigenerazione di circa 60.000 alloggi popolari. Inoltre, è stato annunciato un intervento che potrebbe arrivare fino a 100 milioni di euro. Queste misure fanno parte di una serie di iniziative legislative approvate recentemente dal governo.

Il governo accelera sul fronte abitativo e della legalità. Al termine del Consiglio dei ministri, il premier Giorgia Meloni ha illustrato i contenuti del piano casa, definito «ambizioso», con l’obiettivo di mettere a disposizione fino a 100.000 alloggi tra edilizia popolare e soluzioni a canone calmierato nell’arco di un decennio. Il progetto prevede uno stanziamento pubblico fino a 10 miliardi di euro, destinato a generare un effetto moltiplicatore grazie al coinvolgimento di capitali privati. Tra le priorità anche il recupero di circa 60mila immobili oggi non assegnabili perché in condizioni non adeguate. Parallelamente, l’esecutivo ha approvato un disegno di legge con dichiarazione d’urgenza sugli sgomberi, con l’obiettivo di rendere più rapide ed efficaci le procedure per liberare gli immobili occupati abusivamente.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Con il Piano casa rigenerati 60.000 alloggi popolari» Notizie correlate Salvini accelera sulle case popolari: piano straordinario per recuperare 60.000 alloggiIl governo prepara un intervento immediato per rilanciare l’edilizia residenziale pubblica. Leggi anche: Piano casa, si parte. Meloni: “100mila nuovi alloggi in 10 anni. E subito 60mila alloggi popolari ristrutturati” (video) Panoramica sull’argomento Temi più discussi: PIANO CASA: CONSAP AL FIANCO DEL GOVERNO MELONI; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Il Governo vuole 100mila nuovi alloggi in 10 anni: ecco il piano; Diffida del nipote di Mattei a governo Meloni a usare il cognome per il piano per l'Africa. Piano casa, Meloni annuncia 10 miliardi per 100mila alloggiVia libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al Piano casa. La riunione del Cdm è in corso da circa un'ora. Il Cdm ha anche dato il via libera al decreto legge che rinnova il ta ... ansa.it Il nuovo Piano Casa del governo Meloni: 60mila alloggi in un anno, sconti sui notai e lotta agli sgomberiIl Consiglio dei Ministri approva un provvedimento corposo e articolato per rispondere all'emergenza abitativa ... fanpage.it Ad accoglierla sono stati il patron Nico Acampora e il personale di PizzAut, schierati, emozionati e sorridenti nel piazzale del loro locale di Monza. Un Primo Maggio con visita e ospite d’eccezione – la presidente del Consiglio Giorgia Meloni – quello vissuto d - facebook.com facebook 10 miliardi in 10 anni per oltre 100 mila case popolari o a prezzi calmierati: il Governo Meloni mette in campo un piano strutturale contro l’emergenza abitativa. Non solo sostegno alle fasce più fragili, ma una risposta concreta anche a chi lavora, paga le tasse x.com