Salvini accelera sulle case popolari | piano straordinario per recuperare 60.000 alloggi

ABBONATI A DAYITALIANEWS Fondo urgente da 1,2 miliardi per aprire i cantieri nel 2026. Il governo prepara un intervento immediato per rilanciare l’edilizia residenziale pubblica. Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha annunciato alla Camera l’avvio di uno strumento finanziario straordinario dedicato alla manutenzione degli immobili pubblici. La misura è stata al centro di una riunione tenutasi in mattinata a Palazzo Chigi, con l’obiettivo di definire un piano operativo in tempi rapidi. Il traguardo è chiaro: aprire i primi cantieri già nel 2026, grazie a uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 200 milioni di euro. Le risorse serviranno a recuperare almeno 60.000 alloggi attualmente inutilizzabili, così da rimetterli a disposizione delle famiglie che attendono una casa popolare. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

Leggi anche:

Case popolari, c’è un Piano. Ecco altri 430 alloggi: "In attesa 4mila famiglie"

Case popolari, il Comune accelera: pronti i dodici nuovi alloggi in viale Piemonte e viale Toscana

Argomenti discussi: Meloni accelera sulla legge elettorale e gli alleati frenano; Autosole, la terza corsia accelera. Conferenza dei servizi entro l’anno. Nisini: Per Salvini è una priorità.

Salvini vuole un'accelerata sul Piano casa ma il dossier gli viene sfilato da Meloni. Rebus cabina di regiaDice di auspicarsi un tavolo al Mit prima delle Olimpiadi, quindi nei prossimi 15-20 giorni. Eppure a Porta Pia, al ministero dei Trasporti, del Piano casa di Salvini, non sanno praticamente nulla. ilfoglio.it

Piano casa, Salvini: budget a febbraio/ Recupero case popolari, fondo affitti, sostegno genitori separatiCome già disposto dalla Manovra di Bilancio, per il 2026 c’è già un iniziale budget da mettere a disposizione del grande Piano casa lanciato dal Governo Meloni con l’iniziativa presa mesi fa dal ... ilsussidiario.net

Ponte sullo Stretto, la Lega mobilita la piazza: Salvini annuncia la presenza a Messina Il vicepremier annuncia la partecipazione alla manifestazione per il "Sì" all’infrastruttura, accelera sui lavori entro la legislatura e apre allo scenario di un governatore leghist - facebook.com facebook