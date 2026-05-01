Meloni a pranzo dai ragazzi di PizzAut per il Primo Maggio la firma delle promozioni e il grembiule rosso in dono | L’Italia è orgogliosa di voi

Per il Primo Maggio, la presidente del Consiglio ha visitato in modo inatteso il ristorante PizzAut di Monza, un locale gestito da giovani con autismo. Durante il pranzo, sono state firmate alcune promozioni e ai partecipanti è stato consegnato un grembiule rosso. La visita è stata accompagnata da dichiarazioni di orgoglio nei confronti della comunità. La presidente si è intrattenuta con i giovani e i membri dello staff del locale.

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha scelto di celebrare la Festa dei Lavoratori con una visita informale e a sorpresa al ristorante PizzAut di Monza, gestito da giovani con autismo. Arrivata in mattinata, la premier si è seduta a tavola con l’intera brigata per condividere il pranzo prima dell’apertura del servizio, gustando la pizza “Italia”, una margherita speciale guarnita con i colori della bandiera grazie a rucola e pomodorini. «Per la festa dei lavoratori sono venuta dai lavoratori più straordinari», ha detto Meloni, che a Nico Acampora, il patron del progetto che ha parlato di un «messaggio potentissimo» della premier con la sua visita, ha risposto: «Il messaggio potentissimo è il tuo con questa cosa in cui nessuno credeva, in cui hai creduto e ora tutti devono credere».🔗 Leggi su Open.online

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