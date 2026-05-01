Il Primo Maggio, il presidente del Consiglio ha visitato il ristorante di Monza gestito dalla Fondazione PizzAut, un’organizzazione dedicata all’inclusione sociale e lavorativa di giovani con disturbo dello spettro autistico. La visita si è svolta in occasione della festa dei lavoratori, con Meloni che ha incontrato i ragazzi coinvolti nel progetto. La fondazione è nota per il suo impegno nel favorire l’integrazione attraverso attività di ristorazione.

Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione PizzAut, realtà simbolo dell’inclusione sociale e lavorativa dei ragazzi con disturbo dello spettro autistico. “La presidente ha mangiato con tutti i ragazzi, le abbiamo fatto una pizza particolare, una ‘pizza Italia’, con i colori della bandiera italiana: l’ha mangiata tutta, le è piaciuta molto. È stata al tavolo tutto il tempo con i ragazzi, chiacchierando con loro. Davvero un incontro bello che mi ha sorpreso, che è andato oltre ogni formalità”, ha detto Nico Acampora, fondatore di PizzAut, al termine della visita di Giorgia Meloni nella sede monzese della pizzeria. La premier, che si è intrattenuta un’ora con i ragazzi, li ha omaggiati di una bandiera italiana.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Primo Maggio, Acampora (PizzAut): "Meloni celebra il lavoro con i ragazzi esclusi, messaggio profondo"

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