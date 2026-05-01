Meloni a PizzAut | grembiule rosso e pranzo con i ragazzi di Monza

Il primo maggio 2026, il presidente del Consiglio ha visitato PizzAut a Monza, indossando un grembiule rosso. Durante la visita, ha condiviso un pranzo con i dipendenti dell’attività e ha incontrato alcuni dei ragazzi che frequentano il centro. La visita si è svolta nel rispetto delle norme di sicurezza e si è concentrata sulla presenza delle istituzioni sul territorio.

? Cosa sapere Giorgia Meloni visita PizzAut a Monza il primo maggio 2026 pranzando con i dipendenti.. L'incontro con Nico Acampora evidenzia le criticità sull'integrazione lavorativa delle persone autistiche.. Il primo maggio 2026 a Monza si è trasformato in un momento di profonda condivisione quando Giorgia Meloni ha visitato la struttura di PizzAut, pranzando con i ragazzi che operano all’interno della realtà dedicata all’integrazione lavorativa delle persone autistiche. L’incontro, avvenuto poco dopo le ore 11:00 in un piazzale inizialmente silenzioso e presidiato dalle forze dell’ordine, ha superato ogni protocollo istituzionale per trasformarsi in una tavolata comune tra la Presidente del Consiglio e i dipendenti della fondazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meloni a PizzAut: grembiule rosso e pranzo con i ragazzi di Monza Notizie correlate Meloni pranza con ragazzi PizzAut: "I lavoratori più straordinari"La premier, dopo un tour della struttura in compagnia del fondatore Nico Acampora, si è sottoposta al rito dell"investitura con il grembiule rosso... La premier Meloni pranza con i ragazzi di PizzAut: "Sono venuta dai lavoratori più straordinari"La presidente del Consiglio Giorgia Meloni a pranzo con i ragazzi di PizzAut, nella pizzeria di Monza dove lavorano persone con lo spettro autistico. Contenuti di approfondimento Meloni e il Primo Maggio a PizzAut, dopo la pizza Italia indossa il grembiule rosso: «Siete un'eccellenza italiana»«Abbiamo parlato di lavoro e dei diritti dei disabili» dice il fondatore Nico Acampora. La premier ha voluto controfirmare le promozioni dei dipendenti ... corriere.it Monza, il Primo maggio di Giorgia Meloni a PizzAut. Acampora: Che emozione per tutti i ragazziLa premier da PizzAut tra i ragazzi e il servizio: pranzo condiviso, firme sulle progressioni e il racconto di un modello che funziona. Nico Acampora: «Ci ha definiti un orgoglio, per noi oggi una g ... mbnews.it