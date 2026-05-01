Meloni a PizzAut | Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti

Il Primo Maggio, il presidente del Consiglio ha visitato PizzAut a Monza, una pizzeria che impiega ragazzi con autismo. Durante l'incontro, ha commentato che si tratta dei lavoratori più straordinari di tutti. La visita è avvenuta nel giorno dedicato ai lavoratori, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’inclusione nel mondo del lavoro. La presidente ha incontrato i membri del team e ha condiviso alcuni momenti con i presenti.

Visita a Monza per Giorgia Meloni, che per il Primo Maggio sceglie PizzAut, la pizzeria che impiega ragazzi con autismo: «I lavoratori più straordinari di tutti». Per il Primo Maggio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita a PizzAut, la pizzeria di Monza nota per l’inserimento lavorativo di persone con disturbo dello spettro autistico. All’arrivo, la premier è stata accolta nel piazzale davanti al locale dai ragazzi del team insieme al fondatore Nino Acampora. «Per il Primo Maggio volevo venire a trovare i lavoratori più straordinari di tutti», ha dichiarato Meloni, rivolgendosi ai presenti. Non accontentatevi del «mala tempora currunt», perché ora «sed peiora parantur».🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni a PizzAut: «Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti» Meloni a PizzAut: Primo Maggio con i lavoratori piu' straordinari di tutti Notizie correlate Primo Maggio, Meloni visita il ristorante PizzAut di Monza: “Sono i lavoratori più straordinari”In occasione della Festa del Primo Maggioaggio la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita al ristorante di Monza della Fondazione... Meloni pranza con ragazzi PizzAut: "I lavoratori più straordinari"La premier, dopo un tour della struttura in compagnia del fondatore Nico Acampora, si è sottoposta al rito dell"investitura con il grembiule rosso... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza; Per Meloni 1 Maggio al ristorante della Fondazione PizzAut di Monza; Nuovo vertice sul lavoro, nel decreto attenzione ai più esposti al caro vita; Tivù Verità | Garlasco: Sempio colpevole, il movente è sessuale. Monza, il Primo maggio di Giorgia Meloni a PizzAut. Acampora: Che emozione per tutti i ragazziLa premier da PizzAut tra i ragazzi e il servizio: pranzo condiviso, firme sulle progressioni e il racconto di un modello che funziona. Nico Acampora: «Ci ha definiti un orgoglio, per noi oggi una g ... mbnews.it Meloni festeggia il Primo maggio da PizzAut: L'Italia è orgogliosa di voi, siete un'eccellenzaLa premier ha raggiunto il ristorante a Monza di Nico Acampora: Nel nostro Paese molte aziende preferiscono pagare le multe piuttosto che assumere ragazzi con disabilità ... today.it PRIMO MAGGIO | Il corteo a Torino: cori e musica al corteo, poi gli scontri fra gli autonomi e le forze dell'ordine. VIDEO #ANSA x.com Il Fatto Quotidiano. . “Investire in armi è un trucco per non affrontare la crisi dell’industria dell’automotive”. Lo dicono i metalmeccanici della Fiom Cgil che a Torino sono scesi in piazza per il Primo Maggio insieme a migliaia di lavoratori e lavoratrici per il corteo - facebook.com facebook