Meloni a PizzAut | Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti

Da laverita.info 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Primo Maggio, il presidente del Consiglio ha visitato PizzAut a Monza, una pizzeria che impiega ragazzi con autismo. Durante l'incontro, ha commentato che si tratta dei lavoratori più straordinari di tutti. La visita è avvenuta nel giorno dedicato ai lavoratori, con l’obiettivo di sottolineare l’importanza dell’inclusione nel mondo del lavoro. La presidente ha incontrato i membri del team e ha condiviso alcuni momenti con i presenti.

Visita a Monza per Giorgia Meloni, che per il Primo Maggio sceglie PizzAut, la pizzeria che impiega ragazzi con autismo: «I lavoratori più straordinari di tutti». Per il Primo Maggio, il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha fatto visita a PizzAut, la pizzeria di Monza nota per l’inserimento lavorativo di persone con disturbo dello spettro autistico. All’arrivo, la premier è stata accolta nel piazzale davanti al locale dai ragazzi del team insieme al fondatore Nino Acampora. «Per il Primo Maggio volevo venire a trovare i lavoratori più straordinari di tutti», ha dichiarato Meloni, rivolgendosi ai presenti. Non accontentatevi del «mala tempora currunt», perché ora «sed peiora parantur».🔗 Leggi su Laverita.info

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© Laverita.info - Meloni a PizzAut: «Primo Maggio con i lavoratori più straordinari di tutti»

Meloni a PizzAut: Primo Maggio con i lavoratori piu' straordinari di tutti

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