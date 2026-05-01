Melito di Porto Salvo il lavoro al centro tra memoria e impegno nel Primo Maggio

A Melito di Porto Salvo si celebra il Primo Maggio con iniziative che richiamano l’importanza del lavoro. La giornata si concentra sul rispetto e sulla valorizzazione dei diritti dei lavoratori, ripercorrendo la storia e l’impegno di chi ha lottato per ottenere condizioni più giuste. Viene ricordata la funzione del lavoro come elemento fondamentale della Repubblica e come elemento di dignità personale. La manifestazione coinvolge diverse associazioni e rappresentanze sindacali della zona.

“Il Primo Maggio torna a ricordare il valore profondo del lavoro, pilastro della Repubblica e fondamento della dignità di ogni individuo. Non una semplice ricorrenza, ma una giornata che racchiude memoria, lotte e conquiste costruite nel tempo grazie al sacrificio di intere generazioni”. E'.🔗 Leggi su Reggiotoday.it Notizie correlate Primo Maggio, sindacati in piazza: Ai e automotive al centro tra crisi e lavoro dignitosoIl Primo Maggio sarà dedicato al tema del “Lavoro dignitoso”, ma tra i nodi più urgenti che Cgil, Cisl e Uil porteranno in piazza Maggiore c'è la... Primo Maggio amaro nel Sannio: incidenti sul lavoro e vertenze irrisolte al centro della mobilitazioneTempo di lettura: 2 minutiPrimo Maggio, Festa del lavoro, ma in questo 2026 si può parlare di Festa a Benevento proprio all’indomani della morte di... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: A Melito la festa di Maria Ss di Porto Salvo riaccende la comunità: dopo la tempesta, il cuore torna a battere · ilreggino.it; Melito di Porto Salvo, i giovani raccontano Francesco e Chiara: tradizione e attualità in scena; Melito di Porto Salvo, le donne portano la Vara alla processione; Melito di Porto Salvo in festa: la comunità si stringe attorno alla sua Patrona. Melito di Porto Salvo, le donne portano la Vara alla processioneSi è svolta domenica 26 maggio la tradizionale processione di Maria Santissima di Porto Salvo, uno degli appuntamenti religiosi più sentiti dalla comunità locale. Nel Rione Marina, lungo via Peppino S ... citynow.it Melito, festeggiamenti civili in onore di Maria SS. di Porto Salvo: il calendario degli eventiA Melito di Porto Salvo è stato annunciato il calendario dei festeggiamenti civili in onore di Maria SS. di Porto Salvo, un programma pensato per coinvolgere la cittadinanza con appuntamenti sportivi, ... citynow.it Melito di Porto Salvo, uscita del Quadro della Madonna di P. S. Per la processione in città. 26 aprile 2026 Pasquale Arbitrio - facebook.com facebook