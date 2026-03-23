Arezzo, 23 marzo 2026 – Rifondazione: "La campagna d'odio contro il vescovo di Arezzo è figlia di una cultura razzista di governo" «Monsignor Migliavacca, vescovo di Arezzo, ha adempiuto ai propri principi partecipando con la comunità bengalese alla festa per la fine del Ramadan. Dai social è partita contro di lui una squallida e vigliacca campagna d'odio che va denunciata, sia in quanto reato, sia perché lede la coesione sociale. Come rispondono il ministro dell'Interno e la presidente del Consiglio, cristiana all'ennesimo esempio di hate speech? Non sono loro a urlare che la violenza arriva da sinistra? Perché da quei... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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