Mele | il lavoro è dignità e sfida le barriere per la disabilità

Il Garante di Potenza, Stefano Mele, ha diffuso un messaggio in occasione del Primo maggio 2026, dedicato al tema dell’occupazione. Nel suo intervento ha sottolineato come il lavoro rappresenti un elemento di dignità e un mezzo per superare le barriere legate alla disabilità. La comunicazione si rivolge sia alle istituzioni sia ai cittadini, evidenziando l’importanza di favorire opportunità di inserimento lavorativo per tutte le persone.

?? Cosa sapere Il Garante di Potenza Stefano Mele diffonde un messaggio sull'occupazione per il primo maggio 2026. L'inclusione lavorativa mira a superare le barriere culturali e sociali per le persone con disabilità. In occasione del primo maggio 2026, Stefano Mele, Garante dei diritti delle persone con disabilità della Provincia di Potenza, ha diffuso un messaggio focalizzato sul valore intrinseco dell'attività lavorativa come pilastro della dignità umana e dell'autonomia individuale.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mele: il lavoro è dignità e sfida le barriere per la disabilità The Hand in the Dark by Arthur J. Rees | Gothic Mystery Audiobook Notizie correlate Leggi anche: Disabilità: la sfida tra scuola e lavoro per l’autonomia reale Battiti Live senza barriere: il concerto diventa un modello di inclusione per le persone con disabilitàIl plauso del Comitato Area Disabilità per l'ampliamento degli spazi riservati: "Spettatori e accompagnatori finalmente fianco a fianco. Altri aggiornamenti Temi più discussi: KOMY, la nuova ricerca che trasforma gli scarti della mela in valore; Rimettere il credito al servizio del Paese: la Fisac all’assemblea Cgil dell’industria; Borgo, riapre Giurset nella mega cassetta di mele; Geopolitica e giovani: parla Mellenotte di Pink Lady. Sindacati in piazza: Lavoro dignitoso. Meloni: Risorse solo a chi rispetta i lavoratori«Sappiamo bene che c'è ancora molto da fare. Perché il lavoro deve essere sempre più stabile, sicuro, ben retribuito e capace di dare futuro, soprattutto ai giovani, alle donne e a chi vive nelle aree ... lastampa.it Citazioni e pensieri sul lavoro per il Primo maggioBreve guida di riflessioni e citazioni per il Primo maggio, per onorare il lavoro, ricordare i diritti e trovare parole adatte per gli auguri ... viaggiamo.it Torta morbidona alle mele ricetta furba - facebook.com facebook