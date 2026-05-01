Medico casertano fa partorire una donna in aereo | madre e figlio stanno bene

Un medico di Caserta ha assistito un parto in volo durante un volo di Ita Airways, proveniente da Dakar e diretto a Roma Fiumicino. La professionista coinvolta è Antonietta Serino, medico chirurgo, che si trovava a bordo del volo AZ855. Dopo aver aiutato la donna in difficoltà, sia madre che neonato risultano in buone condizioni di salute.

Un medico casertano protagonista del parto ad alta quota su un volo di Ita Airways. Si tratta di Antonietta Serino, medico chirurgo di Caserta, che era sul velivolo AZ855 della compagnia partito da Dakar e diretto a Roma Fiumicino.A dare notizia dell'episodio è stata la stessa compagnia aerea.🔗 Leggi su Casertanews.it

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