Jeans barrel donna a chi stanno bene e i modelli per il 2026
I jeans a campana donna sono tornati di moda e stanno conquistando molte fashioniste. La causa è il loro design che valorizza le gambe e si adatta a diverse taglie. I modelli del 2026 sono più sagomati e si stringono leggermente sulle caviglie, creando un effetto vintage rivisitato. Questo stile si combina facilmente con maglie oversize o scarpe alte. Molte donne scelgono questi jeans per il loro look versatile e pratico.
La loro scalata verso il successo è cominciata nella stagione Autunno-Inverno 20232024, quando, sotto la direzione creativa di Pieter Mulier (allora ancora a capo del marchio), Alaïa li ha resi protagonisti della sua collezione. Da lì in poi il trionfo è stato inarrestabile, tanto che oggi figurano tra le proposte di punta sia di maison di lusso che di brand low-cost. Alla loro ascesa hanno largamente contribuito anche le celebrità, subito pronte a recepire la portata del trend: da Julianne Moore a Kendall Jenner, le star si sono fatte portavoce della versatilità dei jeans a barile, indossandoli sia durante le apparizioni pubbliche che nelle giornate off-duty.🔗 Leggi su Vanityfair.it
