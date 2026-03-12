A Montesilvano, una donna è stata picchiata da una madre e suo figlio. Un giovane di 29 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di violenza domestica e resistenza alle forze dell’ordine. L’intervento è avvenuto nel corso di una lite in famiglia, e le autorità hanno portato a termine l’arresto sul posto. Non ci sono altri dettagli disponibili al momento.

Un giovane di 29 anni è stato arrestato a Montesilvano per violenza domestica e resistenza ai carabinieri. L’uomo, insieme alla madre, ha picchiato la compagna di 24 anni davanti ai figli minori. La donna è stata portata all’ospedale di Pescara con numerose contusioni. L’episodio si è verificato nella zona residenziale del centro di Montesilvano, dove i militari sono intervenuti su segnalazione al numero unico emergenza. La dinamica descritta dai carabinieri rivela un quadro preoccupante: l’aggressore ha impedito fisicamente il soccorso alla vittima. Il fatto non rimane isolato ma si inserisce in una realtà abruzzese complessa, dove le criticità sociali toccano il cuore delle comunità locali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Violenza a Montesilvano: madre e figlio picchiano donna

