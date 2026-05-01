Medicina dello sport è operativa

La sezione di medicina dello sport presso l'ospedale di Sondalo è attualmente in attività. Tuttavia, le richieste di visite di idoneità sportiva non vengono al momento prese in carico, poiché le prenotazioni sono sospese fino a dopo il 12 maggio. La risposta fornita agli utenti è che non si può indicare una data precisa per la riattivazione del servizio.

Medicina dello sport di Sondalo è attiva al Morelli, ma la risposta alle richieste di visite di idoneità sportiva è sempre la stessa: "Non sappiamo dirvi una data ben precisa, dopo il 12 maggio le visite sono sospese. Confidiamo di darvi presto buone notizie, ma per ora non possiamo fissare nessuna data per la prenotazione, vi ricontatteremo appena ci saranno degli slot disponibili". La risposta a chi scrive ieri mattina, quando da sportivo ho chiamato il servizio di prenotazione per richiedere una visita per l’idoneità sportiva. Ieri l’ Asst Valtellina e Alto Lario ha emesso una nota. "con riferimento ai servizi della Medicina dello sport presso l’ospedale di Sondalo, si precisa che non ci sono state sospensioni dell’attività: le richieste degli utenti vengono regolarmente prese in carico e riprogrammate.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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