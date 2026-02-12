Potenziamo la Medicina dello Sport per i giovani atleti irpini!

In Irpinia si punta a rafforzare la prevenzione tra i giovani atleti. Le società sportive richiedono sempre più spesso il certificato medico per attività agonistica, già obbligatorio per alcuni Federazioni dai 8 anni. La novità mira a tutelare la salute dei ragazzi, assicurando controlli più approfonditi e una maggiore attenzione alla prevenzione.

Premesso che tali visite, per giusta, nobile, moderna ed importante legge della Regione Campania, sono, da tempo, gratuite per gli atleti fino al 18° anno di età; Premesso che tale diritto, oltre ad essere un importante segnale di prevenzione medica, abbatte, in uno, anche i costi dello sport su cui occorrerà fare una ulteriore riflessione; Premesso che la Direttrice generale dell’ASL di Avellino, dott.ssa Maria Concetta Conte, ha dimostrato, anche per altre e più importanti interlocuzioni con il Coni di Avellino e con il Territorio di competenza, una grande sensibilità per la prevenzione medica, mi corre l’obbligo di comunicare alcune brevi riflessioni, nella certezza di addivenire, possibilmente e per quanto di competenza, ad un potenziamento del servizio di Medicina sportiva presso l’ASL di Avellino.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

