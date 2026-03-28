Casasco e Tajani | Medicina dello sport è una risorsa fondamentale

Il ministro degli Esteri e vicepresidente ha dichiarato che la medicina dello sport rappresenta una risorsa fondamentale. Ha sottolineato l'importanza dei medici sportivi e il ruolo che svolgono nel settore. La discussione si è concentrata sulla valorizzazione di questa disciplina e sulla sua rilevanza nel contesto sanitario e sportivo nazionale.

Riconoscendo la forza e l’eccellenza dei medici sportivi, il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenuto nella giornata di chiusura del 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana, ha espresso la volontà di “nominare un rappresentante della FMSI nell’alveo degli ambasciatori dello sport italiano nel mondo”. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Casasco e Tajani: "Medicina dello sport è una risorsa fondamentale" Articoli correlati Casasco: "La medicina dello sport abbia un ruolo nel dibattito istituzionale"Si è aperto a Roma, alla presenza del ministro della Salute Orazio Schillaci, il 38° Congresso Nazionale della Federazione Medico Sportiva Italiana,... L’estetica oncologica, una risorsa fondamentale nella cura del pazienteL’estetica oncologica assume un ruolo chiave nel percorso di cura, sapendo riconoscere gli effetti dei trattamenti e delle cure sulla pelle,... Contenuti utili per approfondire Casasco e Tajani Medicina dello sport è... Argomenti discussi: Aspettativa di vita, Casasco I medici sportivi contribuiscano al dibattito. Casasco e Tajani: «Medicina dello sport è una risorsa fondamentale, la Federazione Medico Sportiva Italiana è un’eccellenza italiana»Riconoscendo la forza e l’eccellenza dei medici sportivi, il Ministro degli Esteri e vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, intervenuto ... msn.com Sport: aspettativa di vita, Casasco 'medici sportivi contribuiscano al dibattito'Gli specialisti in medicina dello sport rivendicano un ruolo all'interno del dibattito istituzionale che stabilisce i parametri che regolano il sistema sociale. (ANSA) ... ansa.it