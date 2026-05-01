TeleCinco, il canale spagnolo del gruppo Mediaset, ha annunciato la cancellazione di cinque programmi progettati per il daytime. La decisione riguarda format che erano stati ideati per aumentare la presenza nel palinsesto di Canale 5 Spagna. Non sono stati resi noti dettagli sui contenuti o le ragioni di questa scelta. In Italia, al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali riguardo a eventuali sospensioni o modifiche di programmi simili.

TeleCinco, la Canale 5 spagnola del gruppo Mediaset, ha deciso di bocciare cinque programmi che erano stati pensati per rafforzare il daytime. El Confidencial Digital ci fa sapere che i progetti erano stati commissionati in un periodo in cui l’emittente cercava di rinnovare la propria programmazione. Tuttavia, nessuno di essi è stato portato a termine. Tra i progetti pilota cancellati ci sarebbero stati: u n dating show di Boomerang TV chiamato 50 Razones para Enamorarse (50 motivi per innamorarsi); una striscia quotidiana ispirata a Mujeres y Hombres ( Uomini e Donne ); un format incentrato sugli agenti immobiliari ( Casa a Prima Vista? )....🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - MEDIASET: BOCCIATI CINQUE FORMAT PER LA CANALE 5 SPAGNOLA. E IN ITALIA?

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