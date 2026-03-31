PALINSESTI PRIMAVERA MEDIASET | CANALE 5 ITALIA 1 E RETE 4 TRA SHOW SERIE E FILM

Mediaset ha annunciato i palinsesti per la fine della primavera e l'inizio dell'estate 2026, con programmazioni che coinvolgono Canale 5, Italia 1 e Rete 4. La lista delle trasmissioni comprende show, serie e film, e copre il periodo dal 3 maggio al 27 giugno 2026. La programmazione include diverse novità e conferme per le tre reti.

Mediaset ha reso noti i palinsesti dell’ultima parte di primavera e dell’inizio estate 2026. Ecco il menù di Canale 5, Italia 1 e Rete 4 dal 3 maggio al 27 giugno 2026. CANALE 5 Domenica: Racconto di una Notte (serie turca) Lunedì: I Cesaroni Fiction Martedì: Fiction Produzione Mercoledì: Forbidden Fruit Finale Coppa Italia (135) Produzione Giovedì: Battiti Live Spring Produzione Soap Venerdì: Film Sabato: Amici Produzione Tra le fiction si segnala Alex Bravo: Poliziotto a Modo Suo con Marco Bocci. Tra le produzioni Super Karaoke con Michelle Hunziker che condurrà anche Battiti Live Spring, entrambi già registrati a Ferrara. In preserale Avanti un Altro con Paolo Bonolis mentre in access prosegue La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. 🔗 Leggi su Bubinoblog © Bubinoblog - PALINSESTI PRIMAVERA MEDIASET: CANALE 5, ITALIA 1 E RETE 4 TRA SHOW, SERIE E FILM Articoli correlati Leggi anche: PALINSESTI 1-7 MARZO 2026: RAI1, RAI2 E CANALE 5 IPER ACCESE TRA SHOW E SERIE Tutto quello che riguarda su PALINSESTI PRIMAVERA Temi più discussi: Mediaset: doppietta Michelle Hunziker e arriva La Sposa (senza Serena Rossi). Ma il più atteso è Claudio Amendola; Venerdì 27 marzo sciopero dei giornalisti, da Rai a Mediaset possibili cambi di palinsesti e tg ridotti; Il GF Vip scappa dalla Nazionale: la puntata del 31 marzo anticipata a lunedì per evitare Italia-Bosnia; I programmi in tv domenica 22 marzo 2026. Mediaset: doppietta Michelle Hunziker e arriva La Sposa (senza Serena Rossi). Ma il più atteso è Claudio AmendolaCosa vedremo nei palinsesti televisivi Mediaset dei prossimi mesi? Tra grandi ritorni, novità incredibili e ottima musica, l’intrattenimento è assicurato. libero.it Mediaset rivoluziona il prime time, Forbidden Fruit sparisce da Canale 5Forbidden fruit cambia palinsesto su Canale 5: cosa succede e perché La soap turca Forbidden fruit, amatissima dal pubblico italiano, subisce un nuovo ... assodigitale.it Programmazione collettiva del festival resistente "Primavera di bellezza" - facebook.com facebook