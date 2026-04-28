Il primo trailer della nuova serie DCU è stato rimosso dai canali ufficiali di DC Studios senza spiegazioni ufficiali. La rimozione è avvenuta poco dopo la sua pubblicazione, e al momento non sono state comunicate motivazioni ufficiali. La decisione riguarda tutte le piattaforme ufficiali del marchio, senza indicazioni sulla data di eventuale riassetto o ripubblicazione. La serie è attesa dai fan, ma ancora non ci sono dettagli sui motivi di questa scelta.

I DC Studios sembrano aver rimosso da tutti i loro canali il primo trailer della serie, che aveva generato non poche polemiche all'epoca della sua diffusione in rete A pochi mesi dal debutto previsto della serie su HBO, il trailer di Lanterns dei DC Studios è misteriosamente scomparso dai canali ufficiali. Sembra che ne sia rimasta solo una versione, ovvero quella verticale pubblicata sul canale YouTube ufficiale della DC, ma il filmato integrale non è disponibile nel formato corretto su nessun canale: DC, HBO o HBO Max. Qualunque sia il motivo per cui sia stato rimosso da quei canali YouTube, la misura non è stata estesa altrove. Il trailer è ancora disponibile su canali YouTube non ufficiali, il che rende la mossa ancora più sconcertante.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Lanterns, perché il trailer della serie DCU è sparito dai canali ufficiali?

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