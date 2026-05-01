McTominay | Conte ti porta al limite del corpo e della mente A Napoli la vita è totalmente dedicata al calcio

Da ilnapolista.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Scott McTominay ha parlato della sua esperienza con l'allenatore in Italia, sottolineando come il tecnico lo spinga fino ai limiti fisici e mentali. Ha descritto Napoli come una città in cui la vita ruota completamente intorno al calcio, con un impegno totale da parte dei giocatori. Durante l’intervista rilasciata alla Bbc, il centrocampista è stato accompagnato da Billy Gilmour, con cui ha condiviso riflessioni sul suo percorso e sulla realtà del club azzurro.

Gli “Highlanders” azzurri si confessano alla madrepatria. Scott McTominay, con Billy Gilmour a fare da fidata spalla, si è preso i microfoni della Bbc per una di quelle interviste a tutto tondo che tanto piacciono oltremanica. Ecco le sue parole: “Come ricordo la vittoria dello Scudetto? Abbiamo giocato solo una volta a settimana, quindi abbiamo avuto tempo per prepararci e, a dire il vero, non ci abbiamo pensato troppo finché non lo abbiamo vinto davvero. Nel calcio non puoi farlo davvero, perché tutto scorre così velocemente. Ormai è già passato un po’ di tempo ma non è stato dimenticato ovviamente, perché per i tifosi è qualcosa di incredibile, di unico.🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - McTominay: “Conte ti porta al limite del corpo e della mente. A Napoli la vita è totalmente dedicata al calcio”

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