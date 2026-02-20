Prima pagina Corriere dello Sport | Napoli McTominay | ‘Calcio troppo morbido Conte unico’

Scott McTominay ha criticato il calcio italiano, definendolo troppo morbido, e ha attribuito questa caratteristica alle metodologie di allenamento di Antonio Conte, suo ex tecnico. La sua analisi si basa sull’esperienza maturata in Premier League, dove si sente più stimolato e più competitivo. Il centrocampista scozzese ha sottolineato come la durezza fisica sia fondamentale per affrontare le sfide europee, e ha ammesso di preferire uno stile di gioco più aggressivo. La sua opinione potrebbe influenzare il mercato e le strategie del Napoli.

Questa è la prima pagina del 'Corriere dello Sport', in edicola oggi, venerdì 20 febbraio 2026. Diamo un'occhiata alle principali novità sul mondo dello sport e in particolare del calcio, cercando di evidenziare le notizie sul Milan. Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola dedica gran parte della sua prima pagina all'intervista in esclusiva realizzata con Scott McTominay, centrocampista del Napoli. Per lo scozzese, il calcio attuale è troppo 'morbido': un semplice tocco può portare ad un'ammonizione quando, al contrario, lui è cresciuto contrastando onestamente e con forza gli avversari.