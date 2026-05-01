L'accordo tra l'allenatore italiano e la società greca non è stato raggiunto a causa della distanza sugli aspetti economici. Dopo settimane di trattative, le parti non sono riuscite a trovare un'intesa soddisfacente, portando alla fine della possibilità di un ritorno in panchina. Per ora, quindi, il tecnico resta senza incarico e il progetto con la squadra greca si ferma qui.

Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Rinnovo Chivu, contratto fino al 2028 e stipendio da 4 milioni. Accelerata decisiva dei nerazzurri Meret Napoli, prove di addio: Milinkovic-Savic lo supera nelle gerarchie. Il contratto e le possibili destinazioni Milan, senti Damiani! «Prenderei Robert Lewandowski, può essere la soluzione migliore. Pulisic sia Leao sarebbero l’ideale per fargli da spalla. Rafa lo terrei!» Ajax, come sta andando la stagione dei giocatori in prestito. Chi potrebbe tornare ad Amsterdam e quali potrebbero essere i ‘colpi in casa’ in estate Psv Eindhoven vince l’Eredivisie, Bosz re dei festeggiamenti: «Non avevo un mal di testa del genere da tantissimo tempo».🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Mazzarri Iraklis, trattativa sfumata: intesa economica lontana e niente ritorno in panchina per il tecnico italiano

Notizie correlate

Mazzarri riparte dalla Grecia? Trattativa in corso tra l’allenatore e l’IraklisCalciomercato Juve, è sfida al Milan per Goncalo Ramos: e il PSG non si oppone alla cessione! Il punto Lautaro fa felici i tifosi dell’Inter: «Sono...

Mazzarri pronto a tornare in panchina: firma con l’Iraklis SaloniccoWalter Mazzarri è pronto a tornare in panchina in vista della prossima stagione con l’ex allenatore di Torino e Napoli che è pronto a firmare con...

Aggiornamenti e dibattiti

Si parla di: Napoli, Lukaku chiama il Milan: scenario aperto tra strategia, costi e scelte tecniche.

Iraklis, Mazzarri, trattativa sfumata all’ultimo: viaggio inutile e accordo saltato a SaloniccoMazzarri avrebbe infatti chiesto garanzie tecniche precise, soprattutto sul fronte dei rinforzi. Una richiesta che non avrebbe trovato piena condivisione nella dirigenza dell’Iraklis, appena tornato n ... gonfialarete.com

In Grecia - Mazzarri non allenerà l'Iraklis: trattativa saltataL'accordo sembrava a un passo, ma il club di Salonicco ha detto no alle ultime richieste dell'ex allenatore dell'Inter ... fcinternews.it