Maxi truffa su crediti d’imposta | corsi mai fatti via ai sequestri

Nelle ultime settimane, le forze dell'ordine hanno avviato un'operazione contro una presunta truffa legata ai crediti d’imposta. I militari hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per un importo di circa 200 mila euro. L'azione si inserisce in un'indagine avviata dalla Procura, che ha portato alla confisca di somme ritenute riconducibili a corsi mai effettuati.

Grosseto, 1 maggio 2026 – I militari del comando provinciale della Guardia di Finanza di Grosseto hanno eseguito nei giorni scorsi un decreto di sequestro preventivo, disposto dal Gip del Tribunale su richiesta della Procura per un importo di circa 200mila euro. La misura riguarda somme di denaro e beni ritenuti profitto illecito derivante dall’indebito utilizzo di crediti d’imposta legati alla cosiddetta “Formazione 4.0”. L’indagine trae origine da una verifica fiscale dell’Agenzia delle Entrate nei confronti di una società operante nel settore della contabilità e consulenza fiscale. Gli accertamenti, successivamente approfonditi dal Nucleo di Economico-Finanziaria di Grosseto, hanno portato alla luce un sistema di compensazione indebita di debiti erariali attraverso crediti fiscali ritenuti inesistenti.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Maxi truffa su crediti d’imposta: corsi mai fatti, via ai sequestri Notizie correlate Frode per il superbonus, crediti d'imposta inesistenti: un arresto, dieci indagati e sequestri per 12 milioniLe accuse sono omessa dichiarazione dei redditi, indebita compensazione, indebita percezione di erogazioni pubbliche, sottrazione fraudolenta al... Maxi sequestro al cantiere navale: debiti tributari compensati con crediti d’imposta fittiziSequestro da 1,8 milioni di euro nei confronti di una società di Gragnano operante nella cantieristica navale. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Maxi truffa su crediti d’imposta: corsi mai fatti, via ai sequestri; Maxi truffa sui crediti d’imposta: corsi mai fatti, scattano sequestri per 200mila euro; Superbonus, maxi frode da oltre 4 milioni: sequestri per 2,2 milioni nel Vicentino; Superbonus 110%, frode milionaria nel Vicentino: sequestri per oltre 2,2 milioni di euro. Maxi truffa su crediti d’imposta: corsi mai fatti, via ai sequestriOperazione della Guardia di finanza. Indagine su indebita compensazione legata alla ‘Formazione 4.0’: in ballo 200mila euro. Nessuna lezione era stata svolta, ma i crediti sono stati usati per pagare ... lanazione.it Maxi truffa sui crediti fiscali: chiuse le indagini della Procura di Busto ArsizioSequestri per 200 milioni e 11 imprenditori indagati in tutta Italia. Recuperati già 36 milioni grazie alla rinuncia ai crediti fittizi ... laprovinciadivarese.it La Stampa. . Oltre 150 querele depositate alla Procura di Cuneo sia attraverso le forze dell’ordine, sia dalle associazioni locali a difesa dei consumatori. Le ipotesi di reato vanno dalla truffa all’appropriazione indebita, all’insolvenza fraudolenta. Un grosso fald - facebook.com facebook Se ricevete un sms simile a questo: "Informa atm informa errore tap out salda le spese di gestione (1,50) entro 30 minuti per bloccare l'addebito massimo" è un tentativo di truffa di qualcuno che usa illegalmente il nome di ATM. Informazioni: atm.it/it/AtmNews/A x.com