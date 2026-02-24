Teatro | a Novara Natalino Balasso e Michele Di Mauro in scena con La grande magia
Prosegue la stagione teatrale del Coccia.Sabato 28 febbraio alle 21 e domenica 1° marzo alle 16 sul palco del teatro novarese torna la Prosa con lo spettacolo "La grande magia" di Eduardo De Filippo, con protagonisti Natalino Balasso e Michele Di Mauro, per la regia di Gabriele Russo.Biglietti. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
