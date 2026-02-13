La grande magia al Teatro Municipale torna la Prosa con Natalino Balasso e Michele Di Mauro

Il Teatro Municipale riapre con due spettacoli di prosa, portando sul palco Natalino Balasso e Michele Di Mauro. La scelta di riprendere le rappresentazioni nasce dalla voglia di offrire nuovamente al pubblico un’esperienza diretta con attori noti. La prima serata si intitola

Dopo una serie di tre appuntamenti del cartellone Altri Percorsi, tornano le due serate di Prosa al Teatro Municipale. In scena Natalino Balasso e Michele Di Mauro che, diretti da Gabriele Russo, sono i protagonisti di una commedia nera, a tratti drammatica, sospesa tra realtà e finzione: "La grande magia" di Eduardo De Filippo. Lo spettacolo, Premio della Critica 2025 dell’Anct - Associazione Nazionale Critici di Teatro, è in cartellone martedì 17 e mercoledì 18 febbraio alle ore 21 per la Stagione di Prosa 20252026 curata da Teatro Gioco Vita, direzione artistica di Diego Maj e Jacopo Maj, con Fondazione Teatri e Comune di Piacenza e il sostegno di Fondazione di Piacenza e Vigevano e Iren.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Natalino Balasso porta in scena al Teatro Sociale “La grande magia”.

Al Teatro Duse, Natalino Balasso presenta “Giovanna dei disoccupati”, una rivisitazione moderna e originale di Brecht.

