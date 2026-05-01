Maturità 2026 | l’e-Portfolio è decisivo per il voto finale

Per gli studenti della maturità 2026, la piattaforma Unica rappresenta un elemento centrale del percorso di esame. È obbligatorio completare l'e-Portfolio, uno strumento digitale che raccoglie e documenta le attività svolte durante gli studi. Il suo corretto inserimento e aggiornamento sono considerati fondamentali per determinare il voto finale. Questo cambiamento si inserisce nel quadro delle novità introdotte per questa sessione di esami.

? Cosa sapere Gli studenti della maturità 2026 devono completare l'e-Portfolio su piattaforma Unica.. Il Curriculum dello Studente incide direttamente sulla valutazione finale della commissione esaminatrice.. Gli studenti dell’ultimo anno devono completare immediatamente l’e-Portfolio su Unica e il Curriculum dello Studente per evitare di compromettere la maturità 2026. La valutazione scolastica sta cambiando radicalmente e considerare questi strumenti come semplici scartoffie da riempire all’ultimo momento, magari con un copia e incolla di esperienze superficiali, rappresenta un errore tattico che può pesare sul percorso finale. La procedura corretta per la validazione del profilo digitale.🔗 Leggi su Ameve.eu

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