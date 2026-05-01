E-Portfolio e Curriculum dello Studente | la chiave per affrontare la Maturità 2026 e perché devi completarlo subito

Molti studenti dell’ultimo anno credono che l’e-Portfolio su Unica e il Curriculum dello Studente siano semplici adempimenti burocratici, da completare in fretta e senza particolare attenzione. Tuttavia, si tratta di strumenti ufficiali che richiedono un’attenta compilazione, poiché rappresentano una parte importante del percorso verso l’esame di maturità 2026. La loro preparazione accurata può facilitare l’organizzazione delle prove e la presentazione del percorso scolastico.

C’è un errore molto diffuso tra gli studenti dell’ultimo anno: pensare che l’e-Portfolio su Unica e il Curriculum dello Studente siano una formalità burocratica, qualcosa da compilare velocemente a fine anno, magari copiando e incollando qualche esperienza. In realtà, per la Maturità 2026, questa visione è completamente superata. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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