Esame di Maturità 2026 ecco il nuovo modello di diploma finale

Il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha approvato un nuovo modello di diploma per l’esame di maturità 2026. La decisione deriva dalla pubblicazione del Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026. Il documento introduce modifiche pratiche al certificato di fine ciclo scolastico, come l’aggiunta di più dettagli sulle competenze acquisite. La novità riguarda anche la modalità di consegna, che si svolgerà in modo più snello e digitale. La nuova versione entrerà in vigore quest’anno scolastico.

Il Ministero dell'Istruzione e del Merito ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 3 del 9 gennaio 2026, con cui viene adottato il nuovo modello di diploma finale rilasciato al termine dell'esame di Stato.