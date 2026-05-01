Mattina Franca | stasera 10 anni in musica La Zanzarita orchestra

Stasera, in piazza XX Settembre a Martina Franca, si terrà l’evento “10 anni in Musica” organizzato dall’Associazione Volontaria di Soccorso San Giuseppe con il patrocinio del Comune e in collaborazione con la Parrocchia Santa Famiglia. L’appuntamento, che comincia alle 20.30, celebra un decennio di attività musicale e sarà accompagnato dalle esibizioni della Zanzarita Orchestra. La serata si svolge all’aperto, nel rispetto delle normative vigenti.

Di seguito il comunicato: Il 1°maggio, dalle 20.30 in Piazza XX Settembre, si svolgerà col patrocinio del Comune di Martina Franca, l’evento “10 anni in Musica”, organizzato dall’Associazione Volontaria di Soccorso San Giuseppe in collaborazione con la Parrocchia Santa Famiglia. L’idea di Ambrogio Leserri, responsabile Eventi e Spettacoli di Puglia Sociale, è stata quella di organizzare un memorabile concerto per festeggiare i dieci anni di attività dell’Associazione San Giuseppe, con uno sguardo rivolto ad ogni lavoratore e a chiunque lotti ogni giorno per trovare un posto nel mondo del lavoro purtroppo spesso caratterizzato da precarietà, ingiustizie, disparità di trattamento.🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Mattina Franca: stasera “10 anni in musica” La Zanzarita orchestra Notizie correlate Dagli 8 bit all’orchestra: il GAMM celebra 40 anni di musica videoludicaCosa: Una due giorni di concerti, workshop e lezioni dedicate al quarantennale delle colonne sonore di The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania. Martina Franca: stasera Via Crucis vivente Rinviata sabatoDi seguito il comunicato: Si informa che la rappresentazione della Via Crucis vivente 2026, originariamente prevista per sabato 28 marzo, è stata... Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Mattina Franca: stasera 10 anni in musica; International Jazz Day: Martina Franca unisce musica e territorio; Di mattina studente, di pomeriggio ginnasta: da Martina Franca a Lecce Alessio Cavallo, sette giorni su sette in treno; A Martina Franca, continua il laboratorio ‘Sulla via di Damasco’. https://www.noinotizie.it/29-04-2026/di-mattina-studente-di-pomeriggio-ginnasta-da-martina-franca-a-lecce/ - facebook.com facebook