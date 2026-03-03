Il GAMM festeggia 40 anni di musica videoludica con due giorni di eventi. La manifestazione include concerti, workshop e lezioni che ripercorrono le colonne sonore di giochi come The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania. La celebrazione si svolge con l’obiettivo di rendere omaggio alla storia musicale dei videogiochi attraverso vari appuntamenti.

Cosa: Una due giorni di concerti, workshop e lezioni dedicate al quarantennale delle colonne sonore di The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania.. Dove e Quando: GAMM (Museo del Videogioco di Roma), il 7 e 8 marzo 2026.. Perché: Per riscoprire l’evoluzione sonora del gaming, dai limitati chip degli anni ’80 alle grandi orchestre sinfoniche contemporanee.. Il mondo del videogioco non è fatto solo di pixel e gameplay; è, prima di tutto, un’esperienza sensoriale che negli ultimi quarant’anni ha ridefinito il nostro modo di percepire la musica. Quest’anno, il GAMM – Museo del Videogioco di Roma – accende i riflettori su una ricorrenza fondamentale: il quarantesimo anniversario di tre pietre miliari dell’immaginario collettivo come The Legend of Zelda, Metroid e Castlevania. 🔗 Leggi su Ezrome.it

© Ezrome.it - Dagli 8 bit all’orchestra: il GAMM celebra 40 anni di musica videoludica

