Martina Franca | stasera Via Crucis vivente Rinviata sabato

La rappresentazione della Via Crucis vivente prevista a Martina Franca per sabato 28 marzo è stata spostata a lunedì 30 marzo a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste per tutto il giorno. La decisione è stata comunicata dagli organizzatori, che hanno deciso di rinviare l’evento per motivi di sicurezza. La data del nuovo appuntamento è stata confermata nelle ore successive alla comunicazione ufficiale.

Di seguito il comunicato: Si informa che la rappresentazione della Via Crucis vivente 2026, originariamente prevista per sabato 28 marzo, è stata rinviata a lunedì 30 marzo per le avverse condizioni meteo previste per tutta la giornata. Ore 20:30, partendo dal sagrato della chiesa parrocchiale per concludersi al parcheggio di via Pietro del Tocco in forma itinerante e immersiva. L’evento è confermato anche se piove: in tal caso, si svolgerà all’interno della chiesa parrocchiale di Regina Mundi. Una scelta che dà merito alle tantissime persone, tra attori, figuranti e tecnici, che in queste settimane si sono impegnate con dedizione. L'articolo Martina Franca: stasera Via Crucis vivente Rinviata sabato proviene da Noi Notizie. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Martina Franca: stasera Via Crucis vivente Rinviata sabato Articoli correlati Martina Franca: stasera “La corrida della Valle d’Itria” Teatro NuovoDi seguito il comunicato: Una serata all’insegna del divertimento aspettando l’Epifania. Martina Franca: concerto di Amedeo Minghi e targa alla carriera StaseraDi seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca: Venerdì 13 marzo, sipario alle ore 21. Tutti gli aggiornamenti su Martina Franca Temi più discussi: Festa di Primavera in Piazzetta - Nuova Piazzetta della Sanità, Martina Franca (Ta); Martina Franca, torna la Via Crucis Vivente: lunedì 30 marzo la quinta edizione; Martina Franca: stasera Via Crucis vivente; Martina Franca, teatro e spiritualità per le vie del rione San Michele: torna la Via Crucis vivente. Martina Franca, torna la Via Crucis Vivente: lunedì 30 marzo la quinta edizioneL’iniziativa è organizzata dalla Compagnia teatrale Le Quinte in collaborazione con la Parrocchia Regina Mundi, con la regia di Pasquale ... agorablog.it Giornata mondiale del teatro: Martina Franca, omaggio a Dario Fo Stasera??Q??~?}???c? 2$u0014 {?i? l???u0007??w???u0018????u00040??????X?x????ue?q??u0016????A=??9??k?O?Wmiu?9^??Wg? noinotizie.it Preso e cacciato da Martina Franca. Il ladro di mance deruba La Caffettiera: è un 63enne tedesco - facebook.com facebook