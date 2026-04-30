Primo maggio Mattarella | Morti sul lavoro tributo inaccettabile Colmare il divario di genere Applausi per il presidente a Pontedera

In occasione del Primo maggio, il presidente della Repubblica ha commentato le morti sul lavoro, definendole un tributo inaccettabile, e ha sottolineato la necessità di ridurre il divario di genere nel mondo del lavoro. Durante un evento a Pontedera, è stato accolto con applausi e ha ricordato come, fin dai tempi medievali, gli italiani abbiano prodotto opere apprezzate in tutto il mondo, spesso sotto l’ombra dei campanili.

«Gli italiani sono abituati, fin dal Medio Evo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». Dagli stabilimenti Piaggio di Pontedera dove nasce la Vespa, l’iconica due ruote che durante il boom contribuì a motorizzare l’Italia (e che quest’anno come compie 80 anni proprio come la Repubblica), Sergio Mattarella fa sue le parole dello storico dell’economia Carlo Cipolla. L'intervento per il primo maggio È qui, in un luogo che ricorda «il cammino del nostro Paese con le sue fatiche e i suoi successi», che il capo dello Stato ha scelto di celebrare il primo maggio. La festa del Lavoro che i costituenti vollero come architrave su cui fondare la Repubblica, scolpito all’articolo 1 della Carta.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il divario di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Notizie correlate Leggi anche: Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera Primo Maggio, Mattarella a Pontedera: "Il lavoro è fondamento essenziale della vita democratica"AGI - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha scelto Pontedera per celebrare la Festa del Lavoro, in una giornata simbolica che lo ha... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Primo maggio, perché Mattarella sceglie Pontedera per inaugurare le celebrazioni; Il lavoro sia motore di dignità e progresso; Tre locali irregolari in piazzale Clodio per condizioni igieniche e lavoratori in nero: sanzionati; Benvenuto Presidente, Pontedera accoglie Mattarella: allestito il maxi schermo. Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera«Gli italiani sono abituati, fin dal Medio Evo, a produrre, all’ombra dei campanili, cose belle che piacciono al mondo». msn.com Primo maggio, Mattarella: Morti sul lavoro un tributo inaccettabile. Colmare divario di generePONTEDERA - Donne. Giovani. Morti sul lavoro. Tre moniti di Sergio Mattarella nel suo discorso del Primo Maggio pronunciato oggi a Pontedera, nello stabilimento della Piaggio. Tre nodi irrisolti. Va ... repubblica.it Primo maggio, Mattarella: «Morti sul lavoro tributo inaccettabile. Colmare il di genere». Applausi per il presidente a Pontedera - facebook.com facebook Primo Maggio a Roma: gli orari e le modifiche alla metro, bus e tram ift.tt/6p2jKL7 x.com