Matera | tifosi e volontari donano tecnologia all’ambulatorio autismo

Tifosi e volontari della Curva Sud e degli Angeli del Carro hanno donato dispositivi tecnologici all’Ambulatorio Autismo situato nel Madonna delle Grazie. La donazione include apparecchiature che saranno utilizzate per migliorare le attività e le terapie rivolte ai pazienti. L’iniziativa è stata realizzata con l’obiettivo di supportare le strutture sanitarie locali e favorire l’assistenza ai bambini e alle famiglie coinvolte.

? Cosa sapere Curva Sud e Angeli del Carro donano tecnologia all'Ambulatorio Autismo del Madonna delle Grazie.. I fondi derivano dalla vendita di uova pasquali per potenziare le terapie a Matera.. Questa mattina, presso l’ospedale Madonna delle Grazie di Matera, una delegazione composta dai ragazzi della Curva Sud dello stadio XXI Settembre-Franco Salerno e dall’associazione Gli Angeli del Carro ha consegnato nuovi giochi e apparecchiature tecnologiche all’Ambulatorio Adulti con Disturbo dello Spettro autistico. Il gesto avviene tra le mura dell’ospedale cittadino, dove il personale sanitario ha accolto il gruppo per ricevere strumenti pensati per migliorare la quotidianità dei pazienti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Matera: tifosi e volontari donano tecnologia all’ambulatorio autismo Notizie correlate Leggi anche: Dalla Brianza allo spazio e oggi a quei 2 centimetri quadrati di altissima tecnologia che donano speranza a sportivi e pazienti A Roma arriva l'ambulatorio popolare dove curarsi gratis: medici e infermieri volontari alla GarbatellaL'iniziativa di attiviste e attivisti di Casetta Rossa, che hanno anche lanciato una raccolta fondi per acquistare attrezzature e adeguare gli spazi:...