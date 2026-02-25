A Roma arriva l' ambulatorio popolare dove curarsi gratis | medici e infermieri volontari alla Garbatella

L'iniziativa di attiviste e attivisti di Casetta Rossa, che hanno anche lanciato una raccolta fondi per acquistare attrezzature e adeguare gli spazi: "Sarà pronto per fine marzo" Un ambulatorio popolare alla Garbatella, dove sarà possibile sottoporsi gratuitamente a visite e controlli gratuiti di screening di prevenzione. Il progetto è di Casetta Rossa, che ha lanciato una raccolta fondi su Go fund me per raccogliere i fondi necessari all’adeguamento degli spazi, che sono già stati individuati. Come spiegano da Casetta Rossa, per l’ambulatorio è già stata individuata una sede: “Stiamo valutando due spazi, uno in via Percoto e uno in via della Garbatella, entrambi necessitano di alcuni interventi prima di essere utilizzati, probabilmente sceglieremo il primo, ma ufficializzeremo a breve. 🔗 Leggi su Romatoday.it

