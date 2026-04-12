Dalla Brianza allo spazio e oggi a quei 2 centimetri quadrati di altissima tecnologia che donano speranza a sportivi e pazienti

Dalla Brianza fino allo spazio, passando per tecnologie di altissima precisione, si arriva a quelle piccole superfici di due centimetri quadrati che rappresentano una speranza sia per gli atleti sia per i pazienti. Le origini di questa evoluzione risalgono agli anni Cinquanta, in un negozio di Agrate Brianza situato in via Madonnina, dove si occupavano di lavare e stirare i vestiti degli abitanti del paese.

Tutto è iniziato negli anni Cinquanta. Tutto è iniziato in quel negozio in via Madonnina. In quella bottega di Agrate Brianza dove venivano lavati e stirati i vestiti degli agratesi. È lì che è iniziata l’avventura che oggi ha portato gli eredi fino nello spazio.Quella richiesta che ha dato il.🔗 Leggi su Monzatoday.it

Missioni globali e tecnologia: la nuova corsa allo spazio targata ItaliaL’ITALIA si conferma tra i protagonisti della nuova e ambiziosa corsa allo spazio, consolidando una posizione di rilievo non solo nel panorama...

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