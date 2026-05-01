Sabato 2 maggio 2026 alle 20.30, presso Palazzo Malvinni-Malvezzi a Matera, si terrà il concerto intitolato Music for Cinema. L'evento fa parte della stagione Basilicata Opere in Atto 2026 e propone un programma dedicato alle musiche per il cinema del compositore Carmine Padula. La serata vedrà la partecipazione di solisti provenienti da Puglia e Basilicata.

Di Nino Sangerardi: Sabato 2 maggio 2026, ore 20.30, negli spazi di Palazzo Malvinni-Malvezzi in Matera, la stagione Basilicata Opere in Atto 2026 propone Music for Cinema: concerto interamente dedicato alle musiche per il grande e piccolo schermo del giovane compositore Carmine Padula. Sul podio lo stesso autore, alla guida de I Solisti di Puglia e Basilicata, per un’esperienza d’ascolto che conduce il pubblico nel cuore del rapporto tra musica e immagine, restituendo autonomia e centralità a pagine nate per il linguaggio audiovisivo. Classe 2000, formatosi tra studi accademici e composizione contemporanea, Padula rappresenta una delle voci più promettenti della nuova generazione italiana.🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Matera: Music for cinema con Carmine Padula e i solisti di Puglia e Basilicata Domani

Notizie correlate

Ad Apricena San Valentino a Dimora Camilla con l'alta cucina e la musica del Maestro Carmine PadulaAd Apricena non una semplice cena a lume di candela, ma un vero e proprio viaggio sensoriale dove l’eccellenza enogastronomica diventa spettacolo.

Matera, la musica si evolve: ecco il nuovo viaggio dei Solisti Lucani? Cosa sapere L'associazione Matè presenta a Matera il calendario concertistico 2026 con inizio il 10 maggio.

Altri aggiornamenti

Si parla di: Matera, Music for Cinema.

Matera, a Palazzo Malvinni-Malvezzi il concerto Music for Cinema di Carmine PadulaSabato 2 maggio, alle 20.30, Palazzo Malvinni-Malvezzi a Matera ospita Music for Cinema, un concerto interamente dedicato alle colonne sonore composte da Carmine Padula. L’appuntamento rientra nella ... trmtv.it

Articoli con argomento: ‘Carmine Padula’Un concerto a Matera dedicato alle musiche per cinema e tv firmate da Carmine Padula (continua la lettura) Archiviato con: Basilicata Opere in Atto Carmine Padula colonne sonore Concerto Matera musica ... trmtv.it