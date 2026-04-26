A Matera, l'associazione Matè annuncia il calendario dei concerti per il 2026, con il primo evento previsto per il 10 maggio. La musica resta al centro di un programma che coinvolge i Solisti Lucani, un gruppo di musicisti che si esibirà in diverse date durante l'anno. La presentazione si svolgerà in città, attirando l'attenzione degli appassionati di musica e degli organizzatori locali.

? Cosa sapere L'associazione Matè presenta a Matera il calendario concertistico 2026 con inizio il 10 maggio.. Il programma integra musica e teatro in vista del progetto Matera Capitale Mediterranea 2026.. Questa mattina, presso la sede Sync Music in Largo De Gasperi 7 bis a Matera, il direttivo dell’associazione Matè e Solisti Lucani ha svelato il calendario della Stagione Concertistica 2026, aprendo ufficialmente la vendita degli abbonamenti per un palinsesto che si estenderà fino a dicembre. L’incontro con ha la partecipazione di Marianna Di Ruvo, Chiara Lacertosa e Anna Maria Losignore, insieme al direttore artistico Leonardo Colafelice. La proposta per l’anno in corso punta sulla diversificazione dei linguaggi musicali e sul sostegno ai giovani musicisti, mantenendo un legame stretto con le realtà locali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Matera, la musica si evolve: ecco il nuovo viaggio dei Solisti Lucani

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