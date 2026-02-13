Ad Apricena San Valentino a Dimora Camilla con l' alta cucina e la musica del Maestro Carmine Padula

Ad Apricena, San Valentino si celebra questa sera a Dimora Camilla con una serata speciale: l’alta cucina del ristorante La Tavola di Marco e le note del Maestro Carmine Padula, che suonerà dal vivo per accompagnare gli ospiti. La cena, pensata per rendere indimenticabile la festa degli innamorati, si distingue per il menu creato appositamente dallo chef, con ingredienti locali e tecniche innovative, e per la presenza del musicista che ha scelto di interpretare brani classici e jazz.

Ad Apricena non una semplice cena a lume di candela, ma un vero e proprio viaggio sensoriale dove l'eccellenza enogastronomica diventa spettacolo. È questa la promessa di Dimora Camilla per la notte di San Valentino (a partire dalle 21), un appuntamento che quest'anno alza l'asticella dell'intrattenimento portando in sala un 'figlio d'arte' della terra pugliese. Si tratta di una cena spettacolo che vedrà la partecipazione straordinaria del Maestro Carmine Padula. Il compositore e pianista, ormai firma di punta delle colonne sonore RAI e del cinema italiano, torna nella sua Apricena per una performance intima ed esclusiva, pensata appositamente per accompagnare il menù dedicato agli innamorati.