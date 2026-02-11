Piacenza | Süppéra d’Argint sfida culinaria tra tradizione e innovazione per Jondini e Zanelli

Nella serata di ieri, Piacenza ha visto sfidarsi due chef dilettanti, Jondini e Zanelli, in una gara di cucina chiamata Süppéra d’Argint. L’evento si è svolto all’interno dell’Accademia della cucina piacentina, attirando un pubblico curioso di vedere come si combinano tradizione e innovazione sui fornelli. La competizione ha regalato piatti creativi e tecniche diverse, con i partecipanti che hanno dato il meglio per conquistare la giuria. La serata si è conclusa con una vittoria combattuta, lasciando un bel

Piacenza è stata teatro di una sfida culinaria di alto livello nella quarta serata della Süppéra d'Argint, la competizione tra cuochi dilettanti organizzata dall'Accademia della cucina piacentina. A contendersi i favori della giuria, Stefano Jondini, Ceo di Expedia Mrcc, e Alessandro Zanelli, avvocato ed erede della storica trattoria "Corona". L'evento, svoltosi l'11 febbraio 2026, ha visto protagonisti piatti che reinterpretano la tradizione piacentina con un tocco di innovazione. La Süppéra d'Argint, giunta alla sua 32esima edizione, è un appuntamento atteso dagli amanti della gastronomia locale e non solo.

