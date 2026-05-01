Massimo Lopez Show il 19 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma

Da romadailynews.it 1 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

MASSIMO LOPEZ SHOW Musica, ironia e teatro in un’unica irresistibile serata Con la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio LA PRIMA NAZIONALE IL  7 APRILE  AL TEATRO CARCANO DI MILANO IN CARTELLONE IL 9 APRILE AL TEATRO RENDANO DI COSENZA, IL 24 APRILE AL TEATRO TRIANON DI NAPOLI E IL 19 MAGGIO AL TEATRO AMBRA JOVINELLI DI ROMA   Massimo Lopez  torna in scena con un grande  one man show  che unisce la musica e l’ironia in un equilibrio perfetto di eleganza e ritmo,   accompagnato dalla  Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio. Lo spettacolo debutta il  7 aprile  al  Teatro Carcano  di  Milano, per proseguire il  9 aprile  al Teatro Alfonso Rendano  di  Cosenza,   il  24 aprile  al  Teatro Trianon  di  Napoli  e infine il  19 maggio  al  Teatro Ambra Jovinelli  di  Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

massimo lopez show il 19 maggio al teatro ambra jovinelli di roma
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