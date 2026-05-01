MASSIMO LOPEZ SHOW Musica, ironia e teatro in un’unica irresistibile serata Con la Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio LA PRIMA NAZIONALE IL 7 APRILE AL TEATRO CARCANO DI MILANO IN CARTELLONE IL 9 APRILE AL TEATRO RENDANO DI COSENZA, IL 24 APRILE AL TEATRO TRIANON DI NAPOLI E IL 19 MAGGIO AL TEATRO AMBRA JOVINELLI DI ROMA Massimo Lopez torna in scena con un grande one man show che unisce la musica e l’ironia in un equilibrio perfetto di eleganza e ritmo, accompagnato dalla Jazz Company diretta dal M° Gabriele Comeglio. Lo spettacolo debutta il 7 aprile al Teatro Carcano di Milano, per proseguire il 9 aprile al Teatro Alfonso Rendano di Cosenza, il 24 aprile al Teatro Trianon di Napoli e infine il 19 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma.🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - “Massimo Lopez Show” il 19 maggio al Teatro Ambra Jovinelli di Roma

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