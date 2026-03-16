Stefano Accorsi è Ulisse al Teatro Ambra Jovinelli

Dal 18 al 29 marzo, al Teatro Ambra Jovinelli, Stefano Accorsi interpreta Ulisse, portando in scena il celebre eroe omerico. La rappresentazione vede l’attore protagonista immergersi nelle emozioni e nelle sfide di Ulisse, esplorando le sue avventure e il suo mondo interiore. La pièce è in programma per dieci giorni consecutivi, offrendo al pubblico un’opportunità di assistere a questa interpretazione.

Dal 18 al 29 marzo al Teatro Ambra Jovinelli, Stefano Accorsi indossa le vesti del più umano tra gli eroi omerici, Ulisse, e intraprende un viaggio nella sua psiche, nel suo animo e nelle sue avventure. La scelta di chiamarsi “Nessuno” non sarà più solo un astuto espediente per sfuggire ad un grande pericolo, nello specifico la fuga dalla caverna del ciclope Polifemo, ma il semplice gesto di un uomo che rinuncia al proprio nome per aver salva la vita. La prima frattura, quella identitaria, da cui si allargheranno tutte queste crepe. Sul palcoscenico Francesca Del Duca farà da controvoce ad Ulisse, quella voce che lo guida verso casa. E l'Ulisse di Accorsi, smarrito, sognatore e ferito, tornerà a casa, ma non sarà più quello che tutti abbiamo, fino ad oggi, conosciuto. 🔗 Leggi su Romatoday.it

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