Al Teatro Ambra Jovinelli va in scena Art! con Michele Riondino
Michele Riondino interpreta “Art!” di Yasmina Reza al Teatro Ambra Jovinelli, portando in scena un testo celebre della drammaturgia moderna. La rappresentazione, in programma dal 18 febbraio al 1 marzo, si svolge in via Guglielmo Pepe, 45, e attira un pubblico desideroso di scoprire la storia di tre amici divisi da un quadro bianco.
Dal 18 febbraio al 1 marzo arriva al Teatro Ambra Jovinelli (via Guglielmo Pepe, 45) un classico della drammaturgia contemporanea: “Art!” di Yasmina Reza. In scena Michele Riondino, che cura anche la regia, Daniele Parisi e Michele Sinisi. «Il mio amico Serge ha comprato un quadro» annuncia Marc, Michele Riondino da solo in scena, ad apertura di sipario. «È una tela di circa un metro e venti per un metro, dipinta di bianco. Il fondo è bianco, e strizzando gli occhi si possono intravedere delle sottili filettature diagonali, bianche». Inizia così Art, la commedia francese contemporanea più recitata al mondo.🔗 Leggi su Romatoday.it
Teatro Verdi di San Severo, stagione 2025/2026: in scena Michele Riondino con 'Art'
Il Teatro Verdi di San Severo ospita lunedì 19 gennaio alle 21 lo spettacolo 'Art', scritto da Yasmina Reza, con Michele Riondino, Michele Sinisi e Daniele Parisi.
