massese playout coi tifosi porte aperte allo stadio vitali

La partita di playout tra la squadra locale e la Larcianese si terrà domenica allo stadio Vitali con i cancelli aperti ai tifosi. Dopo alcune incertezze, la società ha confermato che l'incontro si svolgerà come previsto, senza restrizioni di accesso. I supporter potranno assistere alla sfida dal vivo, contribuendo a un’atmosfera di supporto durante l’evento sportivo.

La Massese ed i suoi tifosi possono tirare un sospiro di sollievo. Il playout di domenica contro la Larcianese si giocherà regolarmente a porte aperte. Il summit di ieri mattina in questura ha sortito fortunatamente la tanto attesa fumata bianca. Le autorità di pubblica sicurezza hanno dato il proprio benestare affinché la partita si giochi senza restrizioni di pubblico. Al tavolo istituzionale era presente anche la società Us Massese 1919 che tramite il suo presidente Antonio Gerini si è fatta carico di coadiuvare le forze dell’ordine per garantire il regolare svolgimento del match. L’unica condizione che è stata posta è che a chi entrerà allo stadio “ Gianpiero Vitali “, in qualsiasi settore, non sarà consentito di uscire e rientrare, neppure durante l’intervallo.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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