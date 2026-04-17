Domani si svolgerà una partita all’Olimpico, mentre domenica alle 12.30 è in programma un allenamento aperto al pubblico allo stadio, promosso dalla Curva Pisani con l’invito «Tutti in curva». L’evento si inserisce nel percorso verso la finale di Coppa Italia, con i tifosi invitati a partecipare all’allenamento. La squadra si prepara così all’impegno in vista della competizione.

L’EVENTO. Sabato gara all’Olimpico, domenica 19 aprile, alle 12.30, allenamento aperto spinto dalla Curva Pisani: «Tutti in curva» per inseguire la finale di Coppa Italia. Sarà un fine settimana (18-19 aprile) particolare per l’Atalanta, tra la trasferta di Roma (in campo alle 20.45 di sabato) e l’avvicinamento alla semifinale di ritorno di Coppa Italia. Se sabato sera all’Olimpico la presenza dei tifosi nerazzurri sarà limitata dalle restrizioni, domenica la squadra potrà ritrovare il sostegno del proprio pubblico. Alle 12.30 del 19 aprile è infatti in programma un allenamento a porte aperte al New Balance Arena di Bergamo, iniziativa nata dalla spinta della Curva per caricare la squadra in vista della sfida contro la Lazio, in programma mercoledì 22 aprile alle 21.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Atalanta, allenamento a porte aperte verso la Coppa Italia: appuntamento domenica allo stadio

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