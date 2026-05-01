Mascali intitola lo slargo davanti alla scuola al maestro Francesco Fichera figura storica della comunità
A Mascali, lo spazio di fronte alla scuola è stato intitolato al maestro Francesco Fichera, figura molto conosciuta nella comunità locale. La cerimonia ha visto la partecipazione di diverse persone che hanno voluto ricordare il contributo del maestro, deceduto alcuni anni fa. L’intitolazione mira a mantenere vivo il ricordo di una persona che ha avuto un ruolo importante nel settore dell’istruzione del paese.
La comunità di Mascali ha reso omaggio a una delle sue figure più carismatiche e amate. Lo slargo antistante l'istituto comprensivo cittadino è stato ufficialmente intitolato alla memoria del compianto maestro Francesco Fichera, cittadino esemplare che ha dedicato la propria vita alla crescita.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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