Maierato in lutto | addio a Francesco Alessandria 58 anni figura chiave della comunità Domani i funerali

Maierato piange la perdita di Francesco Alessandria, 58 anni, morto improvvisamente ieri sera nella sua abitazione, lasciando senza parole amici, familiari e tutta la comunità, che si radunerà domani per i funerali.

Lutto a Maierato: Scompare improvvisamente Francesco Alessandria, 58 anni. La comunità di Maierato, in provincia di Vibo Valentia, è in profondo lutto per la scomparsa improvvisa di Francesco Alessandria, avvenuta ieri, 12 febbraio 2026, all’età di 58 anni. La notizia ha gettato nello sconforto un paese che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si terranno oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 16:00 presso la Chiesa Matrice di Maierato. Un Pilastro della Comunità. Francesco Alessandria era una figura ben nota e apprezzata nel tessuto sociale di Maierato. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita significativa per un paese dove i legami familiari e la solidarietà sono valori fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.eu

