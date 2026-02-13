Maierato in lutto | addio a Francesco Alessandria 58 anni figura chiave della comunità Domani i funerali

Da ameve.eu 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Maierato piange la perdita di Francesco Alessandria, 58 anni, morto improvvisamente ieri sera nella sua abitazione, lasciando senza parole amici, familiari e tutta la comunità, che si radunerà domani per i funerali.

Lutto a Maierato: Scompare improvvisamente Francesco Alessandria, 58 anni. La comunità di Maierato, in provincia di Vibo Valentia, è in profondo lutto per la scomparsa improvvisa di Francesco Alessandria, avvenuta ieri, 12 febbraio 2026, all’età di 58 anni. La notizia ha gettato nello sconforto un paese che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di dolore. I funerali si terranno oggi, venerdì 13 febbraio, alle ore 16:00 presso la Chiesa Matrice di Maierato. Un Pilastro della Comunità. Francesco Alessandria era una figura ben nota e apprezzata nel tessuto sociale di Maierato. La sua prematura scomparsa rappresenta una perdita significativa per un paese dove i legami familiari e la solidarietà sono valori fondamentali.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Vincenzo Pepe morto a 16 anni nell’incidente a Pozzuoli, domani i funerali: lutto cittadino a Quarto

Lutto nel mondo della musica italiana e internazionale, addio a una figura unica

Il mondo della musica italiana e internazionale si stringe in cordoglio per la perdita di una figura di grande talento e raffinatezza.

Contenuti correlati