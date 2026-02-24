L’esotica Villa Invernizzi Nel parco fenicotteri rosa

La presenza dei fenicotteri rosa nella Villa Invernizzi deriva dalla scelta dei proprietari di creare un’oasi naturale nel cuore di Milano. Questi uccelli, visibili tra statue e giardini eleganti, attirano molti visitatori che desiderano osservare da vicino specie esotiche senza allontanarsi dal centro città. La gestione dell’area si basa su un’attenta cura degli ambienti e degli animali, offrendo un’esperienza unica nel “Quadrilatero del silenzio”. La zone continua a essere meta di curiosi e appassionati di natura urbana.

Statue e giardini, animali “esotici“ per un salotto milanese. I fenicotteri rosa a pochi passi da Duomo sono una delle maggiori attrazioni per i turisti, ma anche per chi vuole godersi un po’ di pace nel “ Quadrilatero del silenzio “, così è chiamato uno dei luoghi più insoliti e borghesi di Milano. Nel punto in cui Porta Venezia raggiunge San Babila sorgono le ville della borghesia milanese in via Serbelloni, palazzo Fidia, Villa Necchi Campiglio Villa Invernizzi in via Cappuccini, palazzo Berri-Meregalli all’angolo con via Vivaio. Quest’area venne nobilitata sotto l’impero asburgico e si arricchì nei primi del ‘900 con dimore in stile liberty e neoclassico: tra i suoi estimatori Manzoni, Beccaria, Parini e Stendhal. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

